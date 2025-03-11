5 milli boksör Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda tur atladı!

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada Türkiye, üçüncü günü de yenilgi almadan tamamladı.

Milli sporculardan 50 kiloda Ayşen Taşkın, 54 kiloda Hatice Akbaş, 60 kiloda Gizem Özer, 63 kiloda Esmanur Lök ve 81 kiloda Büşra Işıldar, rakiplerini mağlup ederek üst tura yükseldi.

Türkiye, üçüncü günü tamamlanan şampiyonada tüm maçlarını kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.

HEKİMOĞLU: "ÇOK İYİ BAŞLADIK"

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nı yerinde takip eden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, milli sporcuların iyi bir başlangıç yaptığını belirtti.

Şampiyonaya 12 sıklette de katılım gösterdiklerini hatırlatan Hekimoğlu, "Şampiyonaya çok iyi başlayan sporcularımızı kutluyorum. Hedefimiz takım halinde dünya şampiyonluğu. Kızlarımız madalyaları toplayacak. Biz de federasyon olarak onları yalnız bırakmıyoruz. Ülkemize güzel haberlerle döneceğiz." ifadelerini kullandı.