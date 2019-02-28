Avni Yıldırım'dan hakem sitemi
28 Şubat 2019, Perşembe
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'dan hakem sitemi

Dünya Boks Konseyi () süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li 'a yenilen Türk boksör , "Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar." dedi.

ABD'nin kentinden menajeri ile İstanbul'a gelen 'ı, 'nda yakınları ile bir grup bokssever karşıladı.

Avni Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, unvan maçına iyi hazırlanarak çıktığını dile getirerek, "Kazanacağımıza inanıyorduk, çok iyi hazırlanmıştık. Çok az kalmıştı, kemeri ellerimizle tutmuştuk ama haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar. Fakat halkımıza da söylüyorum, hiç merak etmesinler. Biz lobi çalışmalarında güçlüyüz. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Zaten ertesi gün Meksika'ya gidip, rövanş başvurusunu yaptık. Hiç kimse merak etmesin, inşallah hakkımızı alacağız. Şampiyonluk sadece ertelendi. O şampiyonluk inşallah Türkiye'ye gelecek." diye konuştu.

Rövanş için yaptıkları başvurunun birkaç hafta içinde sonuçlanacağını aktaran Avni Yıldırım, bu süreçte çok destek gördüğünü belirterek, "Herkese teşekkür ediyorum. Halkımız bizi yalnız bırakmadı. Yine söylüyorum, bir şey kaybetmedik. Sadece şampiyonluk ertelendi." ifadelerini kullandı.

Avni Yıldırım'ın, ABD'nin Minneapolis kentindeki Armory Spor ve Etkinlik Salonu'nda ile yaptığı maçın 10. raundunda Dirrell'ın kaşı açılmış, kanamaya müdahale eden sağlık ekibi, boksörün maça devam edemeyeceğini belirtmişti. Kaş açılmasının Avni Yıldırım'ın darbeleriyle değil maçın akışı içinde gerçekleştiğine hükmeden hakemler, teknik nakavt kararı vermek yerine karşılaşmayı o anda bitirmişti. ABD'li boksör, hakemlerin 96-94 (Dirrell), 98-92 (Avni Yıldırım) ve 96-94 (Dirrell) puanlarını verdiği karşılaşmayı kazanarak süper orta sıklet kemerinin sahibi olmuştu.

  1. 28.02.2019
  2. Güncelleme: 28.02.2019 20:27
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