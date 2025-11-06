Eşer: Yeni bir seri yapacağız

1. Lig'de Bolu yenilgisiyle zirveden inen Bodrum FK’de teknik direktör Burhan Eşer, evlerindeki İstanbulspor maçı öncesinde umut dağıttı. Eşer, “Önemli olan bunlardan ders çıkarmak, cuma günü İstanbul maçımız var. Bolu maçının telafisi için İstanbul maçı bizim için önemli. Taraftarımızın desteğiyle tekrar yeni bir serinin başlangıcı için kazanmak istiyoruz” diye konuştu.
1. Lig'de Bolu yenilgisiyle zirveden inen Bodrum FK'de teknik direktör Burhan Eşer, evlerindeki İstanbulspor maçı öncesinde umut dağıttı. Eşer, "Önemli olan bunlardan ders çıkarmak, cuma günü İstanbul maçımız var. Bolu maçının telafisi için İstanbul maçı bizim için önemli. Taraftarımızın desteğiyle tekrar yeni bir serinin başlangıcı için kazanmak istiyoruz" diye konuştu.