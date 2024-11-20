Volkan Demirel: Galatasaray'ı yenme duygusunu çok yaşadım

Süper Lig 13'üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde 23 Kasım Cumartesi saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk edecek. İsmail Altındağ Tesislerinde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip ligde yeniden çıkış yakalamak için rakibi karşısında galibiyete kenetlendi. Yeşil-beyazlı ekip bugün yapılan idmanı aktivasyon, pas çalışması, dar alanda ve geniş alanda oyun çalışmalarıyla tamamladı. Antrenmanda Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, façıklamalarda bulundu.

VOLKAN DEMİREL: ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Hafta sonu ligde Galatasaray ile karşılaşacakları maç hakkında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bodrum, Galatasaray gibi büyük bir takım geleceği için heyecanlı. Bir kere bunun heyecanını, hevesini yaşamak lazım. Galatasaray ile oynamak bizim için de çok büyük bir mutluluk. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Yeneceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız demek ukalalık olur. Galatasaray'ın güçlü yanlarını da biliyoruz, zayıf yönleri yok mu, onlarda var. Ona göre bir organizasyon yapmaya çalışacağız, değerleri zaten finansal anlamda belli. Oyuncuların kapasitesi ve kalitesi belli, biz de onlara mücadele ederek puan ya da puanlar alırsak mutlu olacağız. Hani herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece sıkıntımız şu; yeni geldik. Çoğu şeyi değiştiremiyorsunuz. Değiştirirken aksaklıklar yaşayabiliyorsunuz ama zamanla ben işte bay haftasından sonraki dönemde daha istediğini bilen, daha az sorun yaşayan bir Bodrumspor'u izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama bu haftaki maçı yendiğimiz takdirde, inşallah yeneceğiz. Hep bunu düşünerek, hayal ederek çalışıyoruz. Yenersek bizim çok güzel bir duygu olur, ben bu duyguyu çok yaşadım. İnşallah oyuncularımla beraber yaşarım, Hatay'da da yaşadık. İnşallah bu sene de Bodrumspor'da yaşayacağız Allah nasip ederse tabii ki. Ama dediğim gibi gücü ortada, kalitesi ortada. Biz elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışacağız. Kadromuzda çalışmaktan dolayı gelişen sakatlıklar oluyor ama maç saatine kadar bekleyeceğiz. Çok fazla eksiğimiz yok, Ali ayağını burktu. Yani aramıza katılacak arkadaşlar olacak. Kadrodan memnun değil misin diye bir soru sorarsan kadrodan memnunum. Ama kaliteyi biraz daha arttırmamız gerekiyor. Biraz daha mücadele etmek için transfer ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Doğru yerlere, doğru tespitlerle, doğru oyuncular getireceğiz. Fazla bütçeleri aşmadan, Bodrumspor'un duygusunu ruhuna uygun oyuncular getirerek biraz daha kadromuzu çoğaltacağız gibi gözüküyor. Sezon sonuna kadar bu sene ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. En iyi şekilden kastım ligde kalmak. 13'üncü olmuşum, 15'inci olmuşum benim için önemli değil. Bu sene ligde kalalım seneye daha güzel, daha umutlu, daha mutlu, daha planına belirgin bir Bodrumspor'u herkes izleyecek" diye konuştu.