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Haberler Bodrum FK

Daha iyi yerlerde olacağız

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, takımının ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını söyledi. Hatay'a konuk olacak Ege ekibinin idmanını izleyen ve takıma moral konuşması yapan Öztürk, "Başakşehir'e yenilmemize rağmen takım olduğunu gördük. Onlara inanıyorum ve önümüzdeki maçlarda çok iyi yerlerde olacağımıza içten inancımı tekrar etmek istiyorum" dedi.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Daha iyi yerlerde olacağız
Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, takımının ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını söyledi. Hatay'a konuk olacak Ege ekibinin idmanını izleyen ve takıma moral konuşması yapan Öztürk, "Başakşehir'e yenilmemize rağmen takım olduğunu gördük. Onlara inanıyorum ve önümüzdeki maçlarda çok iyi yerlerde olacağımıza içten inancımı tekrar etmek istiyorum" dedi.
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