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Bisiklet şöleni

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Antalya'nın Alanya ilçesinden başladı. Etabın startı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Alanya İskele Meydanı'ndan büyük bir şölenle verildi.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Bisiklet şöleni

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Antalya'nın Alanya ilçesinden başladı. Etabın startı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Alanya İskele Meydanı'ndan büyük bir şölenle verildi.

2 SAAT 44 DAKİKADA FİNİŞİ YAPTI

İlk gün 135 kilometrelik Alanya- Antalya etabı geçildi. 24 takımdan 163 bisikletçi, Manavgat ve Serik'ten geçerek Antalya'ya ulaştı. 2.44.31'le Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Philipsen, ilk etabı kazandı. Bugün Kemer-Kalkan etabı geçilecek. 166,5 kilometrelik parkurda, Tekirova, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'tan geçilecek.

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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda start verildi
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