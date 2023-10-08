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Süper tur başlıyor

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün Alanya’dan start alacak. 8 gün sürecek yarış İstanbul’da sonlanacak. 36 ülkeden 168 sporcu 1235 km yol yapacak.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 06:50
Süper tur başlıyor

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye 2023) bugün başlayacak. Daha önce 23-30 Nisan için planlanan TUR 2023, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ekim ayına ertelenmişti. Turun 58.si Alanya'da başlayıp, 15 Ekim'de İstanbul'da sona erecek. TUR 2023'te ilk pedal saat 11.40'ta basılacak. Alanya Marina'da verilecek startla büyük mücadeleye başlayacak bisikletçiler, Manavgat ve Serik'ten geçerek Konyaaltı'ndaki bitiş çizgisini ilk sırada geçmeye çalışacak. Tour of Türkiye'nin Alanya'dan İstanbul'a 8 günde 8 etabı kapsayan toplam 1235 kilometrelik parkurunda; bisiklet sporu ile kültürünün gelişmesi, ülke tanıtımı, bisiklet turizmi, iklim kriziyle mücadele ve sağlığın korunması konularına dikkat çekilecek.

12 KITA TAKIMI

Dünyanın en önemli profesyonel takımlarının yer alacağı organizasyonda, 24 takımda, 36 farklı ülkenin vatandaşı olan 168 bisikletçi ter dökecek. 4 dünya, 7 profesyonel, 12 kıta takımı ile 1 milli takım pelotonda mücadele verecek. Turu, Eurosport ve TRT Sporı yayımlanacak.

Türkiye'nin en önemli spor tanıtım güçlerinden olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde yer alacak.

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