Son etap Moschetti’nin – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    etap Moschetti’nin

    <a href="/index/son?id=0f537441-0314-4ed0-9df2-619b83e60af3" class="" rel="tag">Son</a> etap Moschetti’nin
    DÖRT gündür devam eden Bisiklet Turu dün koşulan Side-Lara etabı ile tamamlandı. 146,2 kilometrelik etabı, Polartech-Kometa takımından Matteo Moschetti 3 saat 9 dakika 3 saniye ile aldı. Etabın ikinciliğini Andre Looij, üçüncülüğü ise Piotr Brozyna elde etti. Rus sporcu Artem Ovechkin, genel klasmanda birinciliği elde etti.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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