Ertan Zeybek destek istedi

12 Mayıs 2026 06:50
Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, kulübün içinde bulunduğu ağır tablodan çıkması için büyük bir mücadele verildiğini söyledi. Zeybek, "Anlaştığımız ve daha sonra protokol yaptığımız dosyalarla borcu 21,5-22 milyon avroya kadar indirdik. Bugünden sonra şehrimizin tüm dinamikleri bu sürece kayıtsız kalmamalı" dedi.