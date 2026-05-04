CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Amed'e sevgi seli

Amed'e sevgi seli

Iğdır deplasmanında Süper Lig hasretini dindiren Diyarbakır temsilcisi, kentte halaylar, meşaleler ve havai fişeklerle coşkuyla karşılandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Amed'e sevgi seli
Trendyol 1'inci Lig'in son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler takımı ve yöneticileri, maçın ardından Iğdır'dan özel uçakla gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na geldi. Ellerindeki bayraklarla tezahürat yapan taraftarlar, havalimanında takımlarını coşkuyla karşıladı. Sık sık futbolcuların bulunduğu otobüsün önünü kesen taraftarlar, halay çekti, meşale yaktı ve havai fişek gösterileriyle kutlama yaptı. Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle otobüs, kutlamaların sürdüğü Bağlar ilçesindeki Nevruz Park'a yaklaşık 2 saatte ulaşabildi. Taraftarlarla Nevruz Park'ta Süper Lig sevincini yaşayan futbolcular, daha sonra Kayapınar ilçesindeki Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'ne geçti.
Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti!
G.Saray'dan Lukaku harekatı! Transferdeki kozu...
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Bosch'tan etik arıza! Aile kurumunu hedef aldılar Bakan Göktaş'tan tepki gecikmedi: Annelik değersizleştirilemez | Arkasından siyonist lobi çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orta sahada büyük değişim! İşte Buruk'un planı
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Düşme hattı yangın yeri! İşte güncel puan durumu Düşme hattı yangın yeri! İşte güncel puan durumu 00:55
Karagümrük'ten kritik 3 puan! Karagümrük'ten kritik 3 puan! 00:55
Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti! Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti! 00:55
Kayserispor ile konuk ettiği Eyüpspor berabere kaldı! Kayserispor ile konuk ettiği Eyüpspor berabere kaldı! 00:55
Antalya'da gol sesi çıkmadı! Antalya'da gol sesi çıkmadı! 00:55
Kasımpaşa ile Kocaelispor yenişemedi! Kasımpaşa ile Kocaelispor yenişemedi! 00:55
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik! 00:55
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! 00:55
G.Saraylı yıldıza çifte talip! O rakama satılacak G.Saraylı yıldıza çifte talip! O rakama satılacak 00:55
G.Saray ve Trabzonspor Erzurumspor'dan o isme talip! G.Saray ve Trabzonspor Erzurumspor'dan o isme talip! 00:55
Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... 00:55
Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" 00:55