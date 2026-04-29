Kalıcı olacağız

Trendyol 1. Lig'de rekor puanla Süper Lig biletini elde eden Erzurumspor'da Başkan Ahmet Dal, gelecekle ilgili hedeflerini açıkladı. Amaçlarını Erzurumspor'u Süper Lig'de kalıcı kılmak olduğunu belirten Dal, şöyle devam etti: "Bu başarı sadece bir sezonun değil, uzun süredir verilen emeğin, sabrın ve atılan doğru adımların sonucu olarak karşımıza çıktı. 80 puan topladık, bu kolay bir iş değil. Ligin bitimine daha maç varken 78 olan puan rekorunu kırdık, 80'e ulaştık. Bu, ligin tarihine geçecek bir başarıdır.

SÜPER LİG'E RENK KATACAĞIZ

Erzurumspor taraftarı artık hevesinin kursağında kalmasını istemiyor. Bir kere çıktık düştük, düştüğümüz yerden tekrar çıkmayı başardık. Erzurumspor'umuz ilk yılında ligde kalacak, sonra kalıcı olacak, ardından stadında çok büyük başarılara imza atacaktır. Televizyonda 'Süper Lig'e en zor deplasman geldi' denildiğini gördüm. Evet, zor deplasman olacak ama soğukla değil, saha içerisindeki mücadeleyle rakibini buradan eli boş gönderen Erzurumspor, zor deplasman olacak. Süper Lig'e renk katacağız."