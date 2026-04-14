CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Süper Erzurum

Süper Erzurum

TFF 1. Lig'de zirvenin tek hakimi olan Erzurumspor, evinde konuk ettiği Boluspor'u zorlanmadan geçmeyi başardı. Kar yağışı altında oynanan mücadelede baştan sona üstün olan taraf Erzurumspor oldu. Mavi-beyazlılar henüz 6. dakikada öne geçmeyi başardı. Bu dakikada Bolusporlu Gökhan Akkan'ın kendi kalesine attığı golle perde açıldı. Baskısını sürdüren mavi-beyazlılar 43'te farkı açmayı başardı. Eren Tozlu'nun attığı golle 3 puanı hanesine yazdıran Erzurumspor, Süper Lig için dev adım attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
5 MAÇLIK SERİ YAKALADI

Son olarak 2022 yılında Süper Lig'de küme düşen Dadaşlar, 5 yıllık hasretini bitiriyor. Boluspor galibiyetinin ardından puanını 78'e yükselten Serkan Özbalta'nın öğrencileri, zirvedeki yerini korumayı da başardı. Bu zaferin ardından Erzurumspor'da galibiyet serisi 5 maça yükseldi. Mavi- beyazlılar kalan 3 haftada play-off potasındaki takımlarla karşı karşıya gelecek. Dadaşlar sırasıyla Bodrum, Bandırma Çorum ile karşılaşacak.

Şampiyonluk kupası için de bitime 3 hafta kala geri sayıma geçildi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI ALTINDA OYNANDI

Erzurum'daki kritik mücadele yoğun kar yağışı altında oynandı. Hem karşılaşma öncesinde hem de futbolcular sahada ter dökerken kar yağışı devam etti. Ancak bu durum zemini fazla etkilemedi ve Erzurumspor istediği skoru almayı başardı.

18'DE 17 YAPTI

Mavi-beyazlılar tarihi formunu sürdürüyor. Oynadığı son 5 lig maçını da kazanmayı başaran Dadaşlar, TFF 1. Lig'de sahaya çıktığı son 18 karşılaşmadaki 17. galibiyetini elde etti. 18'de 17 yapan mavi- beyazlılar bu süredeki tek yenilgisini Ümraniye deplasmanında 3-1'lik skorla aldı.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
