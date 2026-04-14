İstanbulspor nefes aldı

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta Ayberk Demirbaş düdük çaldı. İstanbulspor, Sivasspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla geçti. Sarı-siyahlıların gollerini 34. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 49. dakikada kendi kalesine Mert Çelik ve 63. dakikada Sambissa kaydetti. Sivasspor'da fileleri 19. dakikada Yusuf Cihat Çelik havalandırdı ancak bu gol Yiğidolar için yeterli olmadı. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 43'e yükseltti ve düşme hattı ile puan farkını 7'ye çıkararak rahat bir nefes aldı. Sivasspor ise 50 puanda kaldı ve play-off yarışında ağır yara aldı. Yiğidolar play-off için kalan maçlarını kazanmak istiyor.