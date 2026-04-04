Beşiktaş’tan teklif aldım

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Trendyol 1. Lig'de attığı 20 golle hem takımını zirveye taşıyan hem de gol krallığı yarışında iddialı bir konumda bulunan Erzurumspor'un forveti Eren Tozlu, Beşiktaş'tan teklif aldığını söyledi. Tecrübeli golcü, "Beşiktaş'tan dolaylı bir teklif gelmişti. Ama ben daha önce Mersin'le anlaşmıştım. Belki biraz daha bekleseydim farklı bir şey olabilirdi ama o dönem verdiğim söz vardı, o yüzden gerçekleşmedi" dedi. Yaklaşık 5 sezondur Erzurumspor forması giydiğini söyleyen Tozlu, "İlk geldiğim günden beri taraftarın desteğini hissediyorum. Onlar her zaman desteklesinler bu sezon onlara şampiyonluk armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı.