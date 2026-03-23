O kupa gelecek

Trendyol 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, ligin 29. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Gebzespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
İNANCIMIZ TAM
Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen idmada oyuncuların istekli ve hırslı görüntüsü dikkat çekti. 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Önümüzde kalan 6 haftada gerekli puanları toplayarak şampiyonluk hedefine ulaşacağımıza olan inancımız tam. Kupayı Bursa'ya getireceğiz" dedi.