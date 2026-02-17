Kaloğlu dönemi kapandı

Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.Kaloğlu, görevi süresince 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kulüp, Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
