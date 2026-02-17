Emin adımlarla ilerliyoruz

Vanspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, kuvvetli bir takım ve kuvvetli bir camia olarak emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Bekleyen ve rakibin hatalarını kovalayan bir takımdan daha çok baskı yapan, oyun üretmeye çalışan ve rakibi hataya zorlayan bir takıma evrilmeye başladıklarını dile getiren Korkmaz, "İyi bir takımı olacağımızı söylemiştim.

Bence çok emin ilerliyoruz" dedi.

KAZALAR OLABİLİR

Son maçta taraftarların güzel bir örnek sergilediğini ve 3-1 mağlupken dahi takımı desteklemeye devam ettiğini anlatan Korkmaz, "Sahadan daha çok onları duyduğum zaman motive oldum. Bu şekilde devam edelim. Daha önce söylediğim gibi bu oyunu oynarken beklenmedik kazalar yaşayabiliriz ama filmin ilk bölümü bu sezonun sonu olacaktır" diye konuştu.