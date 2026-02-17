CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Açılış Iğdır'dan

Günün ilk maçında Iğdır FK, Hatay deplasmanında puan arayacak. Ümraniyespor, Boluspor’u ağırlarken İstanbulspor ise zirve mücadelesi veren Esenler Erok’u konuk edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Trendyol 1. Lig'de 26. hafta heyecanı bugün başlıyor. Ligde zirve yarışı ve alt sıralardaki çekişme sürerken, günün programında üç önemli müsabaka oynanacak. Haftanın açılış maçı saat 14:30'da küme düşme hattındaki Hatayspor, evinde Iğdır FK'yı konuk edecek. Hatayspor için zorlu bir süreç devam ederken, Iğdır deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Akşam saatlerinde tempo yükselecek. Saat 17:00'de Ümraniyespor, Boluspor'u ağırlayacak. Her iki takım da orta sıralarda puan toplama mücadelesi veriyor.

LİDER ANKARA DEPLASMANINDA

Günün kapanış maçı ise saat 20:00'de İstanbulspor, ligin güçlü ekiplerinden ve 2. sıradaki Esenler Erokspor'u evinde ağırlayacak. İstanbulspor'un ev sahibi avantajını kullanıp zirve yarışını etkileyecek bir sonuç alması bekleniyor. Haftanın diğer önemli maçları ise yarın ve perşembe gününe sarkıyor. Lider Erzurumspor FK, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. Ligde averajla 3. sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler ise Perşembe günü deplasmanda Sarıyer'e konuk olacak.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
