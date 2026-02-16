Amed takıldı

Haftaya lider giren Amed Sportif, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın golleri Hasani ve Poyraz’dan geldi. Zirveye Erzurumspor yerleşti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 1. Lig'in yeni lideri Erzurumspor oldu. Ev sahibi ekip, maçın 45'nci dakikasında Hasani'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sakaryaspor, mücadelenin 74'ncü dakikasında Poyraz Yıldırım'ın attığı golle skora dengeyi getirdi. Sakaryaspor'da 90+8'de Zwolinski kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından 1. Lig'in yeni lideri Erzurumspor oldu.