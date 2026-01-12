CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Erzurum seriye bağladı

Erzurumspor, deplasmanda Sivasspor’u Benhur Keser ve Crociata’nın attğı gollerle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Trendyol 1. Lig 20. hafta maçında Sivasspor ile Erzurumspor karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Benhur Keser ve 90+3'te Giovanni Crociata kaydetti. Sivasspor'da Özkan Yiğiter 29. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor 36 puana ulaşırken, 42 puandaki lider Amedspor ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

ZİRVE İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Erzurumspor, oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 4. sıraya yerleşti ve zirve iddiasını sürdürdü. Mavi-beyazlılar 35 kez fileleri havalandırırken kalesinde 17 gol gördü. Sivasspor ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyet, 7 beraberlikle 25 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlılar da 24 gol atarken 21 gol yedi. Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Dadaşlar, Amedspor'u konuk edecek. Yiğidolar ise Bodrum FK'ya konuk olacak.

