Gideon Jung Sakarya’da

Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sakaryaspor, Kayserispor ile yollarını ayıran Gideon Jung'u kadrosuna kattı. Orta saha ve savunmada görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Sakaryaspor'a resmi imzayı atması bekleniyor. Alman futbolcu, Kayserispor formasıyla 4 karşılaşmada süre aldı.
