Ziraat Türkiye Kupası
Bolu tek golle kazandı

Boluspor zorlu Van deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Kırmızıbeyazlılara galibiyeti getiren golü ise 31’de Dean Lico kaydetti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, deplasmanda Vanspor ile karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip oldu. Boluspor'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Dean Lico attı. Boluspor, ligin bir sonraki haftasında Sarıyer ile evinde karşı karşıya gelecek. Vanspor, gelecek hafta Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak

Boluspor Teknik Sorumlusu Gökhan İpek "Hava ve saha şartları zordu. Taktik tarafını oynamaktansa takım halinde mücadele etmenin daha önemli olduğunu konuştuk. Gol attık ve şanslıydık. Mutluyuz" dedi.



