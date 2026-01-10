Bolu tek golle kazandı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, deplasmanda Vanspor ile karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip oldu. Boluspor'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Dean Lico attı. Boluspor, ligin bir sonraki haftasında Sarıyer ile evinde karşı karşıya gelecek. Vanspor, gelecek hafta Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak

Boluspor Teknik Sorumlusu Gökhan İpek "Hava ve saha şartları zordu. Taktik tarafını oynamaktansa takım halinde mücadele etmenin daha önemli olduğunu konuştuk. Gol attık ve şanslıydık. Mutluyuz" dedi.