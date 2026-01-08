Çorum gümbür gümbür

Çorum FK, Süper Lig hedefi doğrultusunda kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz günlerde Göztepe'den orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattıktan sonra, bu kez hücum hattına tecrübeli bir forvet olan Mame Thiam'ı transfer etti. Kariyerinde tam 4 şampiyonluk sevinci yaşayan, Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularından 33 yaşındaki hücum oyuncusu ile Çorum FK, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

2 YILDIZ İMZAYA YAKIN

Öte yandan, Çorum FK, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip, Sakaryaspor'un etkili isimlerinden Burak Çoban ve Gençlerbirliği'nin tecrübeli stoperi Sinan Osmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban, Tatangalar'da 6 gol ve 2 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi. 35 yaşındaki deneyimli stoper Sinan Osmanoğlu ise bu sezon Ankara temsilcisinde gol ya da asist katkısı sağlayamadı.