Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Çorum gümbür gümbür

Çorum gümbür gümbür

Süper Lig’e çıkmak isteyen Çorum FK, ara transfer döneminde bombaları patlatmaya başladı. Forvette Thiam’ı kadrosuna katan Kırmızı Şimşekler Sinan Osmanoğlu ve Burak Çoban ile prensip anlaşmasına vardı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Çorum gümbür gümbür

Çorum FK, Süper Lig hedefi doğrultusunda kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz günlerde Göztepe'den orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattıktan sonra, bu kez hücum hattına tecrübeli bir forvet olan Mame Thiam'ı transfer etti. Kariyerinde tam 4 şampiyonluk sevinci yaşayan, Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularından 33 yaşındaki hücum oyuncusu ile Çorum FK, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

2 YILDIZ İMZAYA YAKIN

Öte yandan, Çorum FK, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip, Sakaryaspor'un etkili isimlerinden Burak Çoban ve Gençlerbirliği'nin tecrübeli stoperi Sinan Osmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban, Tatangalar'da 6 gol ve 2 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi. 35 yaşındaki deneyimli stoper Sinan Osmanoğlu ise bu sezon Ankara temsilcisinde gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

