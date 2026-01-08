Abdülkadir Parmak Dadaşlar’a

Erzurumspor FK'nın son olarak Hatayspor forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak'ı transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Bu sezonun ilk yarısında Hatayspor forması giyen Parmak, ligde 15 maçta görev aldı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde Ümraniyespor, 1461 Trabzon FK, Altınordu, Adan Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Gaziantep FK gibi kulüplerinde formasını terleten Abdülkadir parmak, kariyerinde 324 maçta 29 gol ve 29 asist kaydetti.
