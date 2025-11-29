Campos için açıklama

Sivasspor'dan Luan Campos açıklaması geldi. Brezilyalı futbolcunun iki aylık alacaklarını alamadığını belirtmesi üzerine kırmızı-beyazlılar açıklama yayınladı. Sivasspor'un bilgilendirmesinde, "Feshe ilişkin süreçte uygulanması gereken mevzuat hükümlerinin futbolcu tarafından yerine getirilmediğini önemle belirtiriz. Bu doğrultuda yapılan fesih bildirimi, hukuken geçerli ve haklı bir nedene dayanmamaktadır" denildi.