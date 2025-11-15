Puan kaybına tahammül yok

Alagöz Holding Iğdır FK, 23 Kasım 2025'te Erzurumspor FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına İbrahim Üzülmez yönetiminde başladı. Yüksek tempolu antrenmanlarla ilk yarının kritik maçına hazırlanan takım, puan farkını açmamak ve kötü sıralamadan kaçınmak için bu karşılaşmadan puan ya da puanlar almayı hedefliyor.
