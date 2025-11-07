13. haftanın hakemleri

1. Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri: Bugün: 14.30 Sarıyer- Van: Berkay Erdemir, 17.00 Bodrum-İstanbul: Muhammet Metoğlu, Yarın: 13.30 Sivas-Manisa FK: Kadir Sağlam, 13.30 Bandırma-Bolu: Süleyman Bahadır, 16.00 Sakarya- Serik: Reşat Coşkunses, 19.00 Amed-Hatay: Raşit Yorgancılar, Pazar: 13.30 Erzurum- Erok: Atilla Karaoğlan, 13.30 A.Demir- Keçiörengücü: Fatih Tokail, 16.00 Pendik- Ümraniye: İlker Avcı, 19.00 Çorum-Iğdır: Batuhan Kolak.
