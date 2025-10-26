CANLI SKOR ANA SAYFA
Sipay Bodrum FK: 2 - Alagöz Holding Iğdır FK: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sipay Bodrum FK: 2 - Alagöz Holding Iğdır FK: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yı mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 21:10
Sipay Bodrum FK: 2 - Alagöz Holding Iğdır FK: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Güçer, Çağrı Yıldırım

Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 46 Mert Yılmaz), Musah Muhammed, Fredy (Dk. 90 Ege Birsel), Ahmet Aslan (Dk. 87 Dimitrov), Brazao (Dk. 87 Yusuf Sertkaya), Celal Dumanlı (Dk. 68 Ali Habeşoğlu), Seferi

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Conte, Güray Vural (Dk. 76 Caner Cavlun), Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Dk. 62 Rotariu), Ahmet Emin Engin (Dk. 62 Bruno), Eyüp Akcan (Dk. 90 Ali Kaan Güneren), Fofana, Koita (Dk. 90 Eysseric)

Goller: Dk. 51 Brazao, Dk. 79 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 4 Celal Dumanlı, Dk. 7 Ajeti (Sipay Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti.

