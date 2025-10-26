Sipay Bodrum FK: 2 - Alagöz Holding Iğdır FK: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Güçer, Çağrı Yıldırım
Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 46 Mert Yılmaz), Musah Muhammed, Fredy (Dk. 90 Ege Birsel), Ahmet Aslan (Dk. 87 Dimitrov), Brazao (Dk. 87 Yusuf Sertkaya), Celal Dumanlı (Dk. 68 Ali Habeşoğlu), Seferi
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Conte, Güray Vural (Dk. 76 Caner Cavlun), Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Dk. 62 Rotariu), Ahmet Emin Engin (Dk. 62 Bruno), Eyüp Akcan (Dk. 90 Ali Kaan Güneren), Fofana, Koita (Dk. 90 Eysseric)
Goller: Dk. 51 Brazao, Dk. 79 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 4 Celal Dumanlı, Dk. 7 Ajeti (Sipay Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti.