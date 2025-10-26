Pendik gol olup yağdı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Pendikspor evinde ağırladığı Serikspor'u Wilk, Harris, Sami (k.k.) ve Thuram'ın attığı gollerle 4-0 mağlup etti

TFF 1.Lig 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor, sahasında Serik Spor'u konuk etti. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Pendikspor, 4-0 kazandı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Mallik Wilks, 47. dakikada Jonson Clarke-Harris, 59. dakikada Sami Gökhan Altıparmak kendi kalesine ve son olarak 90+2. dakikada Thuram kaydetti. Bu sonuçla birlikte Pendikspor, maç fazlasıyla 22 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Serik Spor ise 13 puanla 11. sırada konumlandı. Ligde gelecek hafta Pendikspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Serik Spor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

