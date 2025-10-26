Bandırmaspor-Esenler Erokspor MAÇI CANLI İZLE | Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında nefes kesen bir mücadele sahne alıyor! Bandırmaspor, sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. 10 maç sonunda 15 puan toplayan ev sahibi ekip, taraftarının önünde güçlü rakibini yenerek puanını artırmanın hesaplarını yapıyor. İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor ise 20 puanla ligde 4. sırada yer alıyor ve deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Maç öncesi taraftarlar, "Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı canlı izle" aramalarıyla yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri…

BANDIRMASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı 26 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE