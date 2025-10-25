CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Adana Demirspor 2-4 Vanspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Adana Demirspor 2-4 Vanspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Son olarak ligin 11. haftasında Adana Demirspor sahasında Vanspor FK'yı konuk etti. Mücadeleden Vanspor FK 4-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 15:49
Adana Demirspor 2-4 Vanspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 11. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Vanspor FK'yı konuk etti. Karşılaşmadan Vanspor 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Van'a galibiyeti getiren golleri; 9. ve 12. dakikada Regis, 50'de Bekir Can Kara ile 53. dakikada Ivan Cedric kaydetti.

Adana Demirspor'un golleri ise 74. dakikada Kürşat Türkeş ve 83. dakikada penaltıdan Salih Kavrazlı'nın ayağından geldi.

Maçın ardından Vanspor FK ligde 17 puanla 8. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor ise -17 puanla 20. sırada yer alıyor.

