Hakemler belli oldu

TRENDYOL 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Hakemler şöyle: Bugün: 20.00 Ümraniyespor- Sarıyer: Ayberk Demirbaş, Yarın: 13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova, 13.30 Vanspor- Pendikspor: Yiğit Arslan, 16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor: Egemen Artun, 19.00 Hatayspor- Çorum FK: Fatih Tokail, Pazar: 13.30 Keçiörengücü- Sivasspor: Ozan Ergün, 16.00 Iğdır FK-Boluspor: Çağdaş Altay, 19.00 Esenler Erokspor- Bodrum FK: Zorbay Küçük, Pazartesi: 16.00 Serikspor-Amed: Turgut Doman, 20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu.