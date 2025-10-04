Pendikspor 3-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Pendikspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Karşılaşmanın 18. ve 42. dakikalarında Mallik Wilks, 58. dakikada ise Jonson Clarke-Harris'in golleriyle sonuca giden kırmızı-beyazlı ekip, etkili oyunuyla taraftarından alkış aldı.

Bu galibiyetle Pendikspor puanını 18'e yükseltirken Adana Demirspor ise -17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, Vanspor deplasmanına çıkacak. Adana Demirspor ise evinde Sakaryaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Denic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda uzak köşede iyi yükselen Wilks'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada orta alandan aldığı topla beraber ilerleyen Wilks'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak köşeden filelere gitti. 2-0

58. dakikada Wilks'in yerden gönderdiği ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan, müsait pozisyondaki Harris'e pasını aktardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla gelişine yerden vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 3-0

63. dakikada Pendikspor atağında sağ taraftan çizgiye kadar inen Erdem'in içeri yerden çıkardığı pasta Adnan'ın kale alanı köşesinden yaptığı vuruşta kaleci Murat yakın köşeye yönelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

66. dakikada Thuram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan'ın sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu.

67. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Seyfettin Yılmaz, ofsayt gerekçesiyle filelere giden top gol değeri kazanmadı.