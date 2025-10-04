CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Pendikspor 3-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Pendikspor 3-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Pendikspor, sahasında Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 15:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pendikspor 3-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Pendikspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Karşılaşmanın 18. ve 42. dakikalarında Mallik Wilks, 58. dakikada ise Jonson Clarke-Harris'in golleriyle sonuca giden kırmızı-beyazlı ekip, etkili oyunuyla taraftarından alkış aldı.

Bu galibiyetle Pendikspor puanını 18'e yükseltirken Adana Demirspor ise -17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, Vanspor deplasmanına çıkacak. Adana Demirspor ise evinde Sakaryaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Denic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda uzak köşede iyi yükselen Wilks'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada orta alandan aldığı topla beraber ilerleyen Wilks'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak köşeden filelere gitti. 2-0

58. dakikada Wilks'in yerden gönderdiği ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan, müsait pozisyondaki Harris'e pasını aktardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla gelişine yerden vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 3-0

63. dakikada Pendikspor atağında sağ taraftan çizgiye kadar inen Erdem'in içeri yerden çıkardığı pasta Adnan'ın kale alanı köşesinden yaptığı vuruşta kaleci Murat yakın köşeye yönelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

66. dakikada Thuram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan'ın sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu.

67. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Seyfettin Yılmaz, ofsayt gerekçesiyle filelere giden top gol değeri kazanmadı.

Aynadaki Yabancı - REKLAM
Gittiği yerde umduğunu bulamadı!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi için tarihi öneri yapıldı! Kabul edilirse her şey sil baştan...
Son dakika | Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreni | Başkan Erdoğan Hamas barışa hazır
Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metz Marsilya maçı detayları! Metz Marsilya maçı detayları! 15:18
Trabzonspor Basketbol’dan müthiş başlangıç! Trabzonspor Basketbol’dan müthiş başlangıç! 15:11
Dev derbide geri sayım: İşte son gelişmeler! Dev derbide geri sayım: İşte son gelişmeler! 14:56
Altay Bayındır'dan flaş sözler! Altay Bayındır'dan flaş sözler! 14:55
GS-BJK maçı canlı yayın bilgileri! GS-BJK maçı canlı yayın bilgileri! 14:48
Atalanta-Como maçı detayları! CANLI İZLE Atalanta-Como maçı detayları! CANLI İZLE 14:28
Daha Eski
Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI 14:18
Inter Milan-Cremonese maçı detayları! Inter Milan-Cremonese maçı detayları! 14:15
Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? 13:53
Mourinho’nun ekibinde salgın alarmı! Mourinho’nun ekibinde salgın alarmı! 13:52
İsrail protestosu nedeniyle maç durduruldu! İsrail protestosu nedeniyle maç durduruldu! 13:40
Athletic Bilbao - Mallorca maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Mallorca maçı hangi kanalda? 13:40