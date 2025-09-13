CANLI SKOR ANA SAYFA
Arca Çorum FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Arca Çorum FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Arca Çorum FK, sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u ağırladı. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 21:19
Arca Çorum FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor maçı, 0-0 bitti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Orhun Aydın Duran

Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Atakan Akkaynak), Pedrinho (Dk. 84 Eren Karadağ), Arda Hilmi Şengül, Samudio (Dk. 63 Oğulcan Çağlayan), Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Aleksic), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Eze

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Jefferson (Dk. 70 Traore), Regis (Dk. 46 Mehmet Manış), Cedric (Dk. 83 Medeni Bingöl), Sabahattin Destici, Lucas, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 83 Jevsenak), Faruk Can Genç, Bekir Can Kara (Dk. 57 Vlachomitros)

Sarı kartlar: Dk. 25 Cedric, Dk. 56 Lucas, Dk. 78 Sabahattin Destici, Dk. 90+7 Jevsenak (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 39 Ferhat Yazgan, Dk. 89 Yusuf Erdoğan (Arca Çorum FK)

