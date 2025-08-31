CANLI SKOR ANA SAYFA
Pendikspor 2-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Pendikspor 2-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor evinde Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 21:13
Pendikspor 2-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Wilks'in uzak direğe yaptığı plase vuruşta top üstten az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada gelişen Pendikspor atağında Wilks'in sağ çaprazdan arka direğe ortasında Clarke-Harris göğüsle kontrolünün ardından dar açıdan yaptığı vuruşta yerden seken top üst direkten döndü. Kale önünde Kitsiou'nun indirdiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

44. dakikada Bekir Karadeniz'in ceza yayı önünden yaptığı sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural topu yumruklayarak oyun alanına çeldi.

46. dakikada Denic'in pasını ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Kitsiou, rakiplerine rağmen yaptığı sert şutta top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

89. dakikada Kitsiou'nun taşıdığı top savunmadan sekerken, Mallik Wilks topu takip ederek son çizgiye indi ve topu içeri çevirdi. Kitsiou'nun dar açıdan gelişine vuruşunda top filelere gitti. 2-0

90+5. dakikada ceza sahası sağına gönderilen uzun topu Aliou Badji indirirken, kale önüne koşu yapan Bekir Böke, topu kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

