Hatayspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 4. haftasında maçında Hatayspor, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada Ömer F. Turtay düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hatayspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - İstanbulspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor - İstanbulspor maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

