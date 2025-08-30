CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Hatayspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Hatayspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, Hatayspor ve İstanbulspor mücadelesiyle devam ediyor. Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, iddialı bir sezon hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Hatayspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hatayspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Hatayspor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 4. haftasında maçında Hatayspor, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada Ömer F. Turtay düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hatayspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - İstanbulspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor - İstanbulspor maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉 Hatayspor - İstanbulspor MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
G.Saray'da o isim 2. lig yolcusu!
DİĞER
“Yağmur altında aşk” Gözleri KaraDeniz’den romantik anlar
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidir
Hakan Çalhanoğlu gelecek m? İşte verdiği son karar
Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wolverhampton - Everton maçı hangi kanalda? Wolverhampton - Everton maçı hangi kanalda? 10:18
Manchester United - Burnley maçı hangi kanalda? Manchester United - Burnley maçı hangi kanalda? 10:15
Tottenham - Bournemouth maçı hangi kanalda? Tottenham - Bournemouth maçı hangi kanalda? 10:11
Sunderland - Brentford maçı hangi kanalda? Sunderland - Brentford maçı hangi kanalda? 09:58
Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! 09:56
Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda? Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda? 09:54
Daha Eski
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı detayları! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı detayları! 09:45
G.Saray'da o isim 2. lig yolcusu! G.Saray'da o isim 2. lig yolcusu! 09:37
Hatayspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Hatayspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 09:28
Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda? Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda? 09:24
Ümraniyespor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? 09:21
Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 09:16