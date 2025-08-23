Esenler Erokspor 5-0 Serik Spor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Serik Spor'u 5-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Serik Spor'da Burak Asan, Kanga'ya yaptığı faul sonrası hakem Hakan Ülker, tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

17. dakikada sağ kanattan Cavare'nin ortasında ceza sahası içinde Berat'ın gelişine vuruşunda kaleci İbrahim, topu iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada Hayrullah Bilazer, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

29. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Kanga'nın içeri çevirdiği top, ceza sahası içinde Berkovskiy'nin eline çarpınca hakem Hakan Ülker penaltı noktasını işaret etti.

31. dakikada kullanılan penaltıyı Kanga, meşin yuvarlağı kaleci İbrahim'in sağından ağlara yolladı. 2-0

43. dakikada Kanga'nın pasında topla buluşan Kayode'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda top filelere gitti. 3-0

80. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Amilton'un ceza sahası içi sol çaprazdan kafa vuruşunda top kaleci İbrahim'den geri döndü. Pozisyonun devamında Amilton, meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturdu. 4-0

90+1. dakikada penaltı noktasının hemen gerisinden Recep Niyaz'ın yaptığı vuruşta top filelere gitti. 5-0