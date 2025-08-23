CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor 5-0 Serik Spor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Esenler Erokspor 5-0 Serik Spor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Serik Spor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 21:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Esenler Erokspor 5-0 Serik Spor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Serik Spor'u 5-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Serik Spor'da Burak Asan, Kanga'ya yaptığı faul sonrası hakem Hakan Ülker, tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

17. dakikada sağ kanattan Cavare'nin ortasında ceza sahası içinde Berat'ın gelişine vuruşunda kaleci İbrahim, topu iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada Hayrullah Bilazer, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

29. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Kanga'nın içeri çevirdiği top, ceza sahası içinde Berkovskiy'nin eline çarpınca hakem Hakan Ülker penaltı noktasını işaret etti.

31. dakikada kullanılan penaltıyı Kanga, meşin yuvarlağı kaleci İbrahim'in sağından ağlara yolladı. 2-0

43. dakikada Kanga'nın pasında topla buluşan Kayode'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda top filelere gitti. 3-0

80. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Amilton'un ceza sahası içi sol çaprazdan kafa vuruşunda top kaleci İbrahim'den geri döndü. Pozisyonun devamında Amilton, meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturdu. 4-0

90+1. dakikada penaltı noktasının hemen gerisinden Recep Niyaz'ın yaptığı vuruşta top filelere gitti. 5-0

Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
İBB'den şehir trafiğine büyük darbe!
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplantı... Karar ne zaman açıklanır?
G.Saray Barış Alper için B planını yaptı!
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan rotasyon sözleri! Mourinho'dan rotasyon sözleri! 20:38
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 20:05
Arsenal Eze'yi kadrosuna kattı! Arsenal Eze'yi kadrosuna kattı! 19:41
Bandırmaspor evinde farklı galip! Bandırmaspor evinde farklı galip! 18:43
Galatasaray kafilesi Kayseri'ye ulaştı Galatasaray kafilesi Kayseri'ye ulaştı 18:35
Can Uzun maça damga vurdu! Frankfurt farklı kazandı Can Uzun maça damga vurdu! Frankfurt farklı kazandı 18:32
Daha Eski
"Üçte üç yaparak gruptan çıkmayı hedefliyoruz" "Üçte üç yaparak gruptan çıkmayı hedefliyoruz" 18:31
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! 17:56
Merih'li Al Ahli Süper Kupa şampiyonu! Merih'li Al Ahli Süper Kupa şampiyonu! 17:49
City'e evinde Tottenham şoku! City'e evinde Tottenham şoku! 16:36
Ronaldo tarihe geçti! Ronaldo tarihe geçti! 16:24
G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! 16:23