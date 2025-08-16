Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçı canlı izle | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Ankara Keçiörengücü, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Sezona galibiyetle başlayan başkent ekibi, taraftarı önünde üst üste ikinci zaferini elde ederek puanını 6'ya çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan beraberlikle ayrılan İstanbul temsilcisi, bu zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Aktepe Stadyumu'nda oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

