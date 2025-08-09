İstanbulspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

İstanbulspor - Serik Spor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun açılış maçında İstanbulspor, evinde Serik Spor'u ağırlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Yusuf Adnan Kendirciler düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki İstanbulspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İSTANBULSPOR - SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Serik Spor maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
