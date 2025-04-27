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Haberler TFF 1.Lig Trendyol 1. Lig: Şanlıurfaspor: 1 - Manisa FK: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig: Şanlıurfaspor: 1 - Manisa FK: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Manisa FK'ya 3-1 mağlup oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 18:26
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Trendyol 1. Lig: Şanlıurfaspor: 1 - Manisa FK: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Manisa FK'ya 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Kappel'in ceza sahası solundan içeri gönderdiği topa Hakan Erçelik gelişine vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.

19. dakikada sağ kanattan topu alan Osuji'nin ortasında topla buluşan Fofana'nın vuruşu direğin dibinden auta çıktı.

34. dakikada topla buluşan Fofana, kaleci Abdulkadir Sünger'in önde olduğunu görünce üstten aşırtmak istedi. Kaleye doğru giden top direği sıyırarak dışarı çıktı.

38. dakikada Çağrı Giritlioğlu'nun sol kanattan gönderdiği topa penaltı noktası üzerinden gelişine vuran Akabueze üstten auta attı.

47. dakikada Fofana'nın ceza sahası içerisindeki pasında topa gelişine vuran Oğuz Gürbulak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

51. dakikada ceza sahası içerisinde topu önüne alan Osuji, rakibini geçtikten sonra topu ağlara gönderdi. 0-2

62. dakikada Çağrı Giritlioğlu'nun ortasında topa kafayla vuran Sambou, takımının ilk golünü kaydetti. 1-2

90+6. dakikada Fernandes'in golüyle Manisa FK farkı yeniden 2'ye çıkarttı. 1-3

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