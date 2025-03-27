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Haberler TFF 1.Lig Süper Lig için geri sayım

Süper Lig için geri sayım

1. Lig'de 59 puanla en yakın takipçisi K.Gümrük'ün 6 puan önünde zirvede yer alıyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Kocaelispor'un eski dönemlerde takımı Süper Lig'e taşıyan şampiyon kadrolarının katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Süper Lig için geri sayım

1. Lig'de 59 puanla en yakın takipçisi K.Gümrük'ün 6 puan önünde zirvede yer alıyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Kocaelispor'un eski dönemlerde takımı Süper Lig'e taşıyan şampiyon kadrolarının katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "Şu anda büyük bir avantajımız var. Hatta bu akşam da sanki şampiyonmuşuz gibi söylemlerde bulunuldu. 8 maçımız var. Ayaklarımız sağlam, yere basarak hedeflediğimiz yolda ilerlemek istiyoruz" dedi.

KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Ligde son 5 maçtaki beraberliklerin ardından Marmara Derbisi'nde Sakaryaspor'u ağırlayacakları maçla ilgili olarak da "Ben sadece taraftarlarımızdan şunu istiyorum; biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama bundan sonra yedi maçınız daha var. Dolayısıyla o 7 maçta da seyircimizden mahrum olmamak için, yapacakları tezahüratlarda, bizi destekleyeceği bütün işlerde daha sonraki maçları düşünerek hareket etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum" diye destek istedi.

45 YIL SONRA BAĞLILIĞI GÖRDÜK

Kocaelispor ile 1979- 80'de şampiyonluk yaşayarak takımı Süper Lig'e taşıyan kadronun önemli bir parçası olan kaleci Baha Ün, mevcut kadrodaki kaleci Gökhan Değirmenci'ye tavsiyelerde bulundu. Ün, "45 yıl sonra da o günkü bağlılığı gördük. Böyle bağlı bir takımda olsunlar, başarılar hep onları bekler" ifadelerini kullandı. Değirmenci de "Onlar başardı, biz de başaracağız" diye umut dağıttı.

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