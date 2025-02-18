Ankaragücü yaralı

Trendyol 1. Lig'de üst sıralara doğru çıkmak isteyen Sakaryaspor ile Ankaragücü'nün nefes kesen mücadelesi 2-2 berabere bitti. Ev sahibi Sakaryaspor, 21. dakikada Burak Çoban'ın pasında topu ağlara yollayan Mendy Mamadou ile 1-0 öne geçti. İlk yarı Tatangalar'ın üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıya ise Ankaragücü etkili başaldı. 59'da Bajic ile skoru eşitleyen Başkent ekibi, 61'de Kwabena ile 2-1 öne geçti.

GERİLİMLİ FİNAL

Golden sonra Sakaryaspor, taraftarının desteğiyle etkili olmaya başladı. Yeşil- siyahlılar, 84'te Ogjen Ozegovic'in golüyle yeniden skoru eşitledi. Bu golde de asisti Burak Çoban yaptı. Maçın son anları ise hayli gerilimli geçti. Ankaragücü'nde Renaldo Cephas, 90+7'de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İkinci golün sahibi Kwebana da 90+9'da direkt kırmızı gördü. Maç 2-2 bitti ve Sakaryaspor puanını 34, Ankaragücü ise 31'e yaptı.

HIGHWAY'DE KAVGA

Sakaryaspor ile oynayacakları maç için Ankaragücü takımının iki farklı taraftar grubu, mola verdikleri TEM Otoyolu üzerinde Highway AVM'nin otoparkını savaş alanına çevirdi. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp tarafları güçlükle ayırırken, kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 taraftar yaralandı. Aynı AVM'de önceki gün de Amedspor ile F.Bahçeli taraftarlar kavga etmişti.