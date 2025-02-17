Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Adanaspor ile Central Hospital Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

ADANASPOR-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ADANASPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

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