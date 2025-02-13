Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 24. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR - SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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