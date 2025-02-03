1 puana razı

Trendyol 1.Lig'in 22'nci haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Amed'e konuk oldu. Yeşil-siyahlılar, karşılaşmaya oldukça hızlı başladı ve Ozegovic'in golüyle de maçta öne geçti. Farkı artırmak için rakip kaleye yüklenen Sakaryaspor, aradığını bulamayınca ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ancak ikinci yarıya ev sahibi Amed, golle başladı. Uğur'un pasında topla buluşan Keita 49'da dengeyi sağladı.

90+DA GOL GELDİ

Ev sahibi, dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise Moreno'nun sayısıyla üstünlüğü gele geçirdi. Pes etmeyen yeşil-siyahlılar, 90+6'da kaptanı Salih Dursun'un şık golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Maç bu skorla sona erdi. Bu beraberlikle Sakaryaspor puanını 27'ye yükseltti.

DAHA İYİ OLACAĞIZ

Sakaryaspor'da Mesut Bakkal'ın yerine gelen ve ilk maçına Amed deplasmanında çıkan teknik direktör Mustafa Dalcı, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Öne geçtik. İlk yarıyı da önde kapattık. İstediğimiz oyunu ortaya koymaya başlamıştık. İkinci yarının başında yediğimiz gol, oyunumuzu bozdu. Ancak böyle bir deplasmandan son dakikalarda da olsa bir puanla ayrıldık. İlerleyen haftalarda Sakaryaspor'u çok daha iyi bir noktaya getirmek için çalışacağız. Takımda bu potansiyel var. Daha iyi olacağız."