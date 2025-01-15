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Haberler TFF 1.Lig Adana'dan transfer şov

Adana'dan transfer şov

1. Lig’de küme düşme hattından çıkmak isteyen Adanaspor, prensipte anlaşmaya vardığı Nurullah Aslan, Andrei İvan, Sokol Cikalleshi ve Endri Çekici’yi resmen kadrosuna kattı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Adana'dan transfer şov

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, transferde adeta atağa geçti ve imza şov yaptı. 1. Lig'de 19 haftada sonunda 15 puanla 19. sırada yer alan turuncu-beyazlılar küme düşme hattından çıkmak istiyor. Adana ekibi bu hedef doğrultusunda kadrosuna ciddi takviyeler yaptı. Adanaspor, ara transfer döneminde kaleye ve hücum hattına çok önemli takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirdi. Adanaspor'da kulüp binasında dün yeni transferler için özel bir tören düzenlendi ve resmi sözleşmelere imzalar atıldı.

RESMİ SÖZLEŞMELER İMZALANDI

Adanaspor, ilk olarak Amed Sportif'ten kaleci Nurullah Aslan'ı kontrat imzaladı. Daha sonra Romanya'nın Universitatea Craiova takımından getirilen sol kanat oyuncusu Andrei İvan, sözleşmeye imza attı. İvan sezonun ilk yarısında 21 maçta 2 asist yapmıştı. Daha önce Süper Lig'de de mücadele eden Sokol Cikalleshi de Adanaspor'la kontrat yaptı. İran'ın Tractor takımından alınan Cikalleshi, İran'da 11 maçta 4 gol atmıştı. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki orta saha Endri Çekici de turuncu- beyazlılarla sözleşme imzaladı.

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