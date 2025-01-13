Ahlatçı Çorum FK 3-1 Uğur Okullar İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatçı Çorum FK, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u ağırladığı karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, ortaya koyduğu etkili performansla galibiyete uzandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli bir oyunla başlarken, 37. dakikada Tunahan Ergül'ün ceza sahasında denediği rövaşata vuruşu dışarı gitti.

42. dakikada İstanbulspor adına gol fırsatı doğdu. Verheijdt'in şutunda kaleci İsa Doğan başarılı bir kurtarış yaparken, dönen topta Verheijdt yine şansını denedi ancak vuruşu sonuçsuz kaldı.

Ev sahibi ekip, 45. dakikada Ferhat Yazgan'ın ceza sahası dışından kaydettiği şık golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya etkili başlayan İstanbulspor, 50. dakikada Zargo Toure'nin ceza sahasında yaptığı faul sonrası VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Muammer Sarıkaya, 53. dakikada skoru eşitlemeyi başardı: 1-1.

Bu golden sadece beş dakika sonra, 58. dakikada Çorum FK yeniden öne geçti. Atakan Akkaynak'ın ortasına iyi yükselen Suat Kaya, yaptığı kafa vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın son anlarına doğru İstanbulspor beraberlik için bastırırken, 87. dakikada Gaoussou Kyassou Diarra'nın kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

89. dakikada ise Eren Karadağ sahneye çıktı. Ceza sahası dışından yaptığı mükemmel vuruşla farkı ikiye çıkaran Karadağ, Çorum FK'ya galibiyeti getiren son noktayı koydu: 3-1.

AHLATÇI ÇORUM FK MORAL BULDU

Bu galibiyetle Ahlatçı Çorum FK, ligdeki puanını 29'a yükselterek üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım attı. Uğur Okulları İstanbulspor ise deplasmandan eli boş dönerek 27 puanda kaldı.