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Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor 2-2 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Kocaelispor 2-2 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1.Lig’in 13. haftasında Kocaelispor ile Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 21:49
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Kocaelispor 2-2 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1.Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Vukovic'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarptı. Pozisyonun devamında seken topu Beridze kafa pasıyla Yusuf Cihat'a gönderdi. Yusuf Cihat altıpasın sağ çaprazına çektiği topu yerden ağlara gönderdi. 1-0

39. dakikada Faruk Can'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale sahası önünde yükselen Atınç Nukan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

56. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta İbrahim ortasını yaptı. Vukovic'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

90+4. dakikada Mehmet Yılmaz'ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın sol tarafa yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

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