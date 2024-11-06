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Haberler TFF 1.Lig

Gençlerbirliği nefes aldı

1. Lig'de 4. maçlık galibiyet hasretine evinde 2-1'lik İstanbulspor galibiyetiyle son veren Gençlerbirliği, moral kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Gençlerbirliği nefes aldı

1. Lig'de 4. maçlık galibiyet hasretine evinde 2-1'lik İstanbulspor galibiyetiyle son veren Gençlerbirliği, moral kazandı. Geçen yıldan takımda fazla oyuncu kalmadığını, takım olma yolunda büyük yol kat ettiklerini belirten teknik direktör Recep Karatepe, "İnişler çıkışlardan çok takımın sezon sonundaki ulaşacağı hedefe odaklanmış durumdayım. Genel anlamda da futboldan anlayan kamuoyu da Gençlerbirliği'nin iyi yolda olduğundan hemfikir. Bu ligdeki puan farkı birbirine çok yakın, her an her şey olabilir. Önemli olan bu mücadele ve istekle devam etmek" dedi.

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