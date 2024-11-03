Yeni Malatyaspor 0-2 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Sakaryaspor 20. dakikada Erdi Dikmen ve 90. dakikada Nsana Simon'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
Sakaryaspor puanını 13 yaparken Yeni Malatyaspor ise puanla tanışamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1'inci Lig'in 11'inci haftasında Yeni Malatyaspor Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç 2-0 Sakaryaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.
19'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Murat Cem'in ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Erdi'nin kafa vuruşu ile top ağlara gitti: 0-1
45+3'üncü dakikada sol kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Saint- Louis'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rayane Aabid'in vuruşu kalecide kaldı.
60'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Sakaryaspor'un atağında Saint-Louis'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu kontrol eden Emre Demir'in vuruşu kaleciden döndü.
79'uncu dakikada orta alandan gelişen Sakaryaspor atağında Saint-Louis ceza sahası çizgisi üzerinde buluştuğu topu yandan auta gönderdi.
90+1'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Aabid'in ceza sahası içerisine yaptığı orta savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Simon'un şutu ağlara gitti: 0-2