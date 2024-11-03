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Haberler TFF 1.Lig

Yeni Malatyaspor 0-2 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 15:25 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 15:45
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Yeni Malatyaspor 0-2 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Sakaryaspor 20. dakikada Erdi Dikmen ve 90. dakikada Nsana Simon'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Sakaryaspor puanını 13 yaparken Yeni Malatyaspor ise puanla tanışamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci Lig'in 11'inci haftasında Yeni Malatyaspor Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç 2-0 Sakaryaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

19'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Murat Cem'in ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Erdi'nin kafa vuruşu ile top ağlara gitti: 0-1

45+3'üncü dakikada sol kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Saint- Louis'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rayane Aabid'in vuruşu kalecide kaldı.

60'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Sakaryaspor'un atağında Saint-Louis'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu kontrol eden Emre Demir'in vuruşu kaleciden döndü.

79'uncu dakikada orta alandan gelişen Sakaryaspor atağında Saint-Louis ceza sahası çizgisi üzerinde buluştuğu topu yandan auta gönderdi.

90+1'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Aabid'in ceza sahası içerisine yaptığı orta savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Simon'un şutu ağlara gitti: 0-2

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